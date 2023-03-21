مدير مركز التغيرات المناخية: مصر أنشأت وحدة للاستثمار الأخضر

قال محمد فهيم مدير مركز التغيرات المناخية، إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 ورئاسته لأول مرة في تاريخها، أفرزت مخرجات على قدر الحدث، ومهمة جدًا للمعنين بشؤون المناخ على مستوى العالم كله.

وأضاف «فهيم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن قضايا البيئة والمناخ لم تعد قاصرة في أذهان الناس على إزالة ورقة من على الأرض أو زراعة زهرة، إنما أصبحت تعبر عن كل تحركات الإنسان وسلوكه.

وحدة للاستثمار الأخضر بوزارة البيئة

وأوضح مدير مركز التغيرات المناخية، أن وزارة البيئة انشأت وحدة تعني بموضوع الاستثمار الأخضر، أو فيما يسمى بالاستثمار البيئي والمناخي.

المقصود بشهادات الكربون

وأشار فهيم إلى أن المقصود بسوق شهادات الكربون هو أي نشاط اقتصادي سواء كان صغيرًا أو كبيرًا لا ينتج عنه انبعاثات أو غازات الاحتباس الحراري أي الأدخنة والملوثات، وهو ما يطلق عليه استثمار بيئي أو أخضر، الأمر الذي يخفض انبعاثات الكربون وبالتالي يحق له الحصول على شهادة يمكن أن يتداولها بالبورصة أو يبيعها.