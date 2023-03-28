مسلسل مذكرات زوج الحلقة السادسة بطولة طارق لطفي في رمضان

على الرغم من قرار «رؤوف» بكسر حالة الروتين الزوجي الذي يعيش فيه مع زوجة مها، إلا أنَّه يواصل تسجيل مذاكراته اليومية، ويرسلها للدكتور «طه عياد» المعالج لمشكلات العلاقات الزوجية، الذي يقدم له الكثير من النصائح لكسر حالة الروتين والملل التي تسيطر عليه حتى لا تتحول لحالة اكتئاب، إلا أن حالة رؤوف تزداد سوءا بعد أن شعر بتعاطف مع ابنة خالته التي مرت بنفس ظروفه، ووصلت إلى مرحلة الانفصال الرسمي عن زوجها، فيجد نفسه يتحدث معه عن المشاكل التي يعاني منها في حياته الزوجية.

موعد عرض الحلقة الجدية من مسلسل مذكرات زوج

تعرض الحلقة السادية من مسلسل مذكرات زوج الليلة في تمام الساعة 8:45 مساءً على قناة cbc العامة، وتعاد في الساعة 2:45 صباحًا على قناة cbc دراما، وذلك عبر تردد، 11785، ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، على القمر نايل سات.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج قصة مأخوذة عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج تامر نادي، بطولة طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، ونهى عابدين، وهناء الشوربجي.