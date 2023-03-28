شروط الحصول على شقة في الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي 2023

حددت كراسة شروط حجز وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، شروط الحصول على شقة في الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي وهي كالتالي:

- يكون المتقدم للحصول على الوحدة مصري الجنسية.

- التعاقد بنظام التمويل العقاري بفائدة 7% سنويا متناقصة تصل إلى 20 عامًا بمقدم يبدأ من 20%.

شروط التمويل العقاري

- لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وله أهلية التصرف والتعاقد.

- لا يزيد سن المتقدم على سن المعاش وفق قانون التأمينات الاجتماعية في نهاية مدة القرض.

- لا يتجاوز سن المتقدم من أصحاب المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض بشرط سداد 40% من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

الحد الأدنى والأقصى للدخل

- يكون المتقدم من متوسطي وفوق متوسطي الدخل بحيث يكون الحد الأدنى لصافي الدخل السنوي للفرد والأسرة 96 ألف سنويًا و8 آلاف شهريا، والحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للفرد سنويًا 480 ألف جنيه وشهريًا 40 ألف جنيه، والحد الأقصى لدخل الأسرة سنويًا 600 الف جنيه وشهريًا 50 ألف جنيه.

- الفرد يتضمن الحالات الاجتماعية سواء الأعزب - المطلق - الأرمل.

- الأسرة تتضمن الحالات الاجتماعية من المتزوج ويعول أو لا يعول، المطلق ويعول والأرمل ويعول.

- الاطلاع على كراسة الشروط.

- الدخول والتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق الاجتماعي خلال الفترة من 26 مارس حتى 13 أبريل المقبل، على أن يتمّ ملء الاستمارة والإقرار وملء بياناتهما وتوقيعهما بخط اليد ثم رفعهما مع باقي المستندات المطلوبة للحجز عند تقديم طلب الحجز للوحدة السكنية.

- التأكّد من صحة البيانات المطلوبة لحجز الوحدة حتى لا يلتفت إلى أي مستندات غير واضحة أو مستوفاة أو عن غير طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم.

- سداد مصروفات التسجيل ومقدم الجدية.