شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 28-3203 بالأسواق ومحلات الجزارة، تراجعا في بعض الأصناف واستقرارا في الباقي، تزامنا مع وفرة المعروض منها في الأسواق الحرة والمتاجر ومحلات الجزارة، في سادس أيام شهر رمضان المبارك.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 28-3203 بالأسواق ومحلات الجزارة

وكشف حاتم عبد الغفار عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ «الوطن»، أن أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 28-3203 بالأسواق ومحلات الجزارة، جاءت كالتالي:

- استقر سعر كيلو اللحمة الكندوز، ما بين 240 حتى 250 جنيها.

- استقر سعر كيلو اللحمة البقري البلدي، ما بين 245 حتى 250 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة الجملي، 185 جنيهاً.

- استقر سعر كيلو اللحمة الضأن، ما بين 210 حتى 225 جنيهاً.

- سعر كيلو اللحمة المفرومة بين 175 و200 جنيه.

- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة بين 175 و195 جنيهاً، بتراجع 5 جنيهات.

- استقر سعر كيلو اللحمة البتلو بين 215 و240 جنيها.

- استقر سعر كيلو الكبدة البلدي إذ يبدأ من 250 حتى 260 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 115 حتى 135 جنيهاً، بتراجع بقيمة 5 جنيهات.

سبب استقرار أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 28-3203 بالأسواق ومحلات الجزارة

وأشار «حاتم» إلى أن سبب استقرار أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 28-3203 بالأسواق ومحلات الجزارة، وجود وفرة في اللحوم والبقري والجملي والضأن والبتلو، جراء زيادة أعداد عجول التسمين لدى الكثير من المربين في محافظات بحري وقبلي.