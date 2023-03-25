أسعار اللحوم اليوم السبت للمستهلك بالمحافظات.. «وفرة في المعروض بالأسواق»

شهدت أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات تراجعا في أصناف عدة، مع وفرة في المعروض منها بالأسواق، وكذلك حركة تداول واسعة، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات شهدت تراجعا طفيفا لبعض أنواعها، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على قطاع كبير من المستهلكين.

وسجلت أسعار اللحوم كالتالي:

- سعر كيلو اللحمة الكندوز بين 235 حتى 250 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي بين 240 حتى 250 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة الجملي 175 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة الضأن بين 215 حتى 230 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة المفرومة بين 175حتى 200 جنيه.

- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة بين 180 حتى 195 جنيها.

-سعر كيلو اللحمة البتلو بين 210 حتى 240 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة البلدي يبدأ من 250 حتى 260 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 115 حتى 140 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم السبت للمستهلك بالمحافظات

وأشار «حاتم» أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات، سجلت وفرة كبيرة للغاية في اللحوم البقري والكندوز والضأن، مشيرا أن أسعار اللحوم تشهد استقرارا في الأسعار منذ أسبوعين، وهو أمر جيد للغاية يصب في مصلحة المواطنين في محافظات مصر.