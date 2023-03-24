أسعار اللحوم اليوم بالمحافظات.. البتلو بـ205 جنيهات

شهدت أسعار اللحوم في المحافظات تراجعا طفيفا في منافذ البيع الخاصة ومنافذ بيع معارض أهلا رمضان بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك تلبية لاحتياجات المواطنين إذ سجلت أسعار اللحوم البلدي 210 جنيها فيما سجلت اللحوم المجمدة 165 جنيها للكيلو، بينما تبدأ أسعار اللحوم التشادية بسعر 135 جنيها للكيلو في الأماكن المتوفرة بها في الجمهورية.

وقال حاتم عبد الغفار عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية في القاهرة إن أسعار اللحوم شهدت تراجعا طفيفا مع قدوم شهر رمضان ما يعود بالأريحية على المواطن في قدرته على الشراء موضحا أسعار اللحم البلدي للمستهلك كالتالي:

أسعار اللحوم البلدي للمستهلك بالمحافظات

تراوح أسعار اللحم البتلو ما بين 205 جنيهات وحتى 235 جنيها.

تراوح أسعار الكبدة البلدي ما بين 245 جنيها وحتى 260 جنيها.

تراوح أسعار اللحم المجمد قطع ومفروم من 120 وحتى 190 جنيها حسب النوع ببعض المحافظات.

تراوح أسعار اللحم الضأن 210 جنيهات وحتى 225 جنيها.

تراوح سعر كيلو اللحم البقري ما بين 235 جنيها وحتى 240 جنيها.

وتراجع سعر كيلو اللحم الجملي 5 جنيهات ليسجل 160 جنيها.

أسعار اللحوم المجمدة بمعارض أهلا رمضان

وكشفت الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية عن أسعار اللحوم المجمدة داخل معارض أهلا رمضان بالشرقية عن أسعار اللحوم المجمدة من النوع البرازيلي، والتي تبدأ بسعر 165 جنيها كالتالي:

سعر كيلو اللحم القطع المجمد 190 جنيها.

سعر كيلو اللحم المجمد موزة 190 جنيها.

سعر كيلو الكبدة المجمدة 105 جنيهات.

سعر كيلو اللحم المفروم 165 جنيها.

يعر كيلو اللحم الفخدة المجمد 190 جنيها.

وكشف محمد البحراوي الجزار التعاوني بأحد معارض أهلا رمضان بالشرقية عن أسعار اللحوم البلدي والسوداني المبردة بمتراوح 200 جنيها وحتى 220 جنيها، فيما تشهد أسعار اللحم الضأن 230 جنيها.

أسعار اللحوم التشادية

أعلنت شعبة القصاصين أسعار اللحوم التشادية والتي تتراوح ما بين 135 جنيها وحتى 145 جنيها للكيلو، والتي تتواجد بالقاهرة والجيزة والاسكندرية كما سيتم طرحها في منافذ البيع الخاضعة للدولة وإطلاقها بالسيارات نحو المدن والقرى بعد وصول الشحنات الأخرى.

الرقابة على السلع والأسعار

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية لـ«الوطن» أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير اللحوم البلدي والسوداني والمجمدة في منافذ أهلا رمضان وفروع الشركة بأسعار مخفضة لسد احتياجات المواطنين مؤكدة على الرقابة على الأسعار داخل منافذ أهلا رمضان ومنافذ البيع عامة.