أسعار اللحوم اليوم الاثنين 27-3203 في الأسواق ومحلات الجزارة

سجلت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 27-3203 بالأسواق ومحلات الجزارة، تراجعا في أصناف عدة، تزامنا مع وفرة في المعروض منها في الأسواق الحرة والمتاجر ومحلات الجزارة، وكذلك حركة تداول واسعة، في خامس أيام شهر رمضان المعظم.

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 27-3203 بالأسواق ومحلات الجزارة

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ أسعار اللحوم اليوم الاثنين 27-3203 بالأسواق ومحلات الجزارة، شهدت وفرة في المعروض منها، وهو الأمر الذي يصب بالنفع على قطاع المستهلكين في محافظات مصر، إذ سجلت أسعار اللحوم كالتالي:

- سعر كيلو اللحمة الكندوز، ما بين 240 حتى 250 جنيهاً.

- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي، ما بين 245 حتى 250 جنيهاً.

- سعر كيلو اللحمة الجملي، بـ180 جنيهاً.

- سعر كيلو اللحمة الضأن، ما بين 210 حتى 225 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

- سعر كيلو اللحمة المفرومة بين 170 حتى 195 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة بين 180 حتى 195 جنيهاً.

-سعر كيلو اللحمة البتلو بين 215 حتى 240 جنيهاً.

- سعر كيلو الكبدة البلدي يبدأ من 250 حتى 260 جنيهاً.

- سعر كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 120 حتى 140 جنيهاً.

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 27-3203 بالأسواق ومحلات الجزارة

وأوضح عبدالغفار أنّ الأسواق ومحلات الجزارة شهدت وفرة كبيرة في اللحوم والكندوز والبقري والضأن والجملي، لافتًا أن أسعار اللحوم تشهد تراجع جيد في الأسواق ومحلات الجزارة جراء زيادة في إعداد عجول التسمين لدى المربين في محافظات مصر.