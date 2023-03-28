الزوج المتهم بقتل «صيدلانية طنطا» وابنتيه يمثل الجريمة

اصطحبت جهات التحقيق، بمدينة طنطا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته مني السروجي، والمعروفة إعلاميا بـ«صيدلانية طنطا»، لتمثيل الجريمة بمحل سكنهم بشقة سكنية بالطابق الثالث، في شارع الحمزاوي بمنطقة شارع النادي بطنطا.

حبس المتهم 15 يوما

وكانت جهات التحقيق، قررت في وقت سابق تجديد حبس الزوج المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد حبسه 4 أيام، بعد أن تم ضبط المتهم، بناء على التحريات التي قام بها فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة الزوج، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 20 مارس الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغا من إحدى السيدات بالعثور على جثة شقيقتها وابنتيها جثث هامدة في صالة الشقة بأول طنطا.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثث الثلاث لمنى السروجي، 42 عاما، وابنتيها «زينة»، 17 عامًا طالبة بالمرحلة الثانوية، و«جميلة»، 7 سنوات، بالصف الثاني الابتدائي، ووجود بعثرة في محتويات الشقة، ووجود رائحة غاز.

وكشفت التحقيقات، أن الزوج قتل زوجته وابنتيه خنقاً، وفتح محابس الغاز المتواجدة في البوتاجاز من أجل محاولة إخفاء معالم جريمته، وتم القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.