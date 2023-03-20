كل ما تريد معرفته عن الحج السياحي 2023.. التقديم مستمر لمدة 19 يوما

مع بداية الاستعداد لموسم الحج لعام 1444هجريا / 2023 ميلاديا، عمّمت وزارة السياحة والآثار ضوابط الحج السياحي، إذ تقرّر استمرار فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي، حتى 19 أبريل المقبل، على أن يلتزم جميع المتقدمين بالشروط والضوابط المعلنة من جانب منظمة الحج السياحي.

كل ما تريد معرفتة عن الحج السياحي 2023

شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في السفر هذا العام لأداء فريضة الحج، ولم يسعفهم الحظ في قرعة الحج التي أعلنتها وزراتت الداخلية والتضامن الاجتماعي، يسعون لمعرفة كل ما يتعلق بمواعيد التقديم في الحج السياحي من خلال شركات السياحة على مستوى الجمهورية، والأسعار المختلفة للحج والتي جاءت كالتالي:

موعد التقديم في الحج السياحي

تم فتح باب التقديم في الحج السياحي منذ 12 مارس الجاري، ومستمر حتى 19 أبريل المقبل، وفقًا لشروط التي تم تحديدها من جانب منظمة الحج السياحي.

أسعار الحج السياحي الاقتصادي

تستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الحج وفقا لما أعلنته وزارة السياحة:

- المستوى البري 130 ألف جنيه.

- المستوى الاقتصادي طيران بـ130 ألف جنيه، دون تذكرة الطيران.

أسعار الحج السياحي الـ5 نجوم

- يبدأ بـ230 ألف جنيه، دون تذكرة السفر، والإقامة بفنادق تبعد عن الحرم المكي بنحو 1250 مترا.

- سعر 275 ألف جنيه، دون تذاكر الطيران، والإقامة بفنادق الصف الثاني من الحرم المكي.

- سعر 310 آلاف جنيه، دون تذاكر الطيران، والإقامة بفناق أمام الحرم المكي.