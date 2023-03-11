ضوابط الحج السياحي 2023.. تعرف على الشروط والتفاصيل

كشفت وزارة السياحة والآثار ضوابط الحج السياحي لموسم 1444هجريا / 2023 ميلاديا، مشيرة في بيان رسمي إلى فتح باب التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة اعتبار من يوم 12 مارس وحتى 19 أبريل وفقا لشروط وضوابط تم تحديدها من قبل منظمة الحج السياحي وفقا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022، لافتة إلى أن ضوابط الحج السياحي سيتم إرسالها الى غرف شركات ووكالات السفر والسياحة.

ضوابط الحج السياحي 2023

وتابعت وزارة السياحة أن بضوابط الحج السياحي جاءت كالتالي:

- التزام الشركات السياحية بقانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

- ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية الصادرة من قبل وزارة الصحة والسكان، ووزارة الصحة السعودية والتي تتعلق بالإجراءات الاحترازية خلال موسم الحج.

- التزام الشركات برفع التوعية للحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج.

- لا يوجد حد أقصى للسن للسماح للمواطنين بالسفر للحج.

- أقل سن لسفر الرجال للحج 25 سنة.

- لا يحق للمواطنين الذي تقدموا لقرعة وزارة الداخلية أو حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن بالتقدم للحج السياحي.

جميع الضوابط المنظمة للحج السياحي

وشددت وزارة السياحة، على إجراءات تسجيل التضامنيات بين الشركات ومعاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود بعد إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج وذلك يوم 30 ابريل المقبل.

اسعار الحج السياحي 2023

وأشارت وزارة السياحة الى أن أسعار الحج السياحي لهذا العام جاءت على النحو التالي:

- المستوى البري 130 ألف جنيه.

- المستوى الاقتصادي طيران 130 ألف جنيه دون تذكرة.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق صف أول على الحرم وحتى 250 مترا من الحرم 310 الاف جنيه دون تذاكر السفر.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق صف ثان 275 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.