أسعار الأسماك اليوم في محافظات الدلتا.. البلطي يسجل 56 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم في محافظات الدلتا تراجعاً جديدا في بعض الأنواع، سواء البحرية أو النيلية، وفقا لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، والتي تعد بورصة الأسماك الوحيدة بمحافظات الدلتا.

تراجع أسعار الأسماك اليوم في محافظات الدلتا

وقال كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، إن أسعار الأسماك اليوم في محافظات الدلتا شهدت تراجعا بسبب وفرة المعروض منها، وسط حركة بيع كبيرة للغاية لأسماك البلطي والبوري والطوبار، إذ سجلت أسعارها التالي:

- سمك البلطي يبدأ من 56 حتى 68 جنيهاً للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير، بتراجع بلغ جنيهان لكل كيلو لليوم الثاني علي التوالي.

- أسماك البوري «الطوبار» تبدأ من 70 حتى 85 جنيهاً للكيلو من الحجم الكبير.

- أسماك الكابوريا بـ53 جنيهاً للكيلو، بتراجع جنيهين.

- سمك البياض بـ82 جنيهاً للكيلو.

- سمك البوري تتراوح من 78 حتى 100 جنيه للكيلو.

- سمك البليمي سجل 44 جنيهاً للكيلو، بتراجع جنيه لكل كيلو.

- سمك «المبروك» بـ38 جنيهاً للكيلو، بتراجع جنيهين.

- سعر القراميط البيضاء 24 جنيهاً للكيلو.

- سعر القراميط ذات اللون الداكن 23 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري الأحمر يبدأ من 107 جنيهات للكيلو من الحجم الصغير.

- سعر الجمبري للحجم الكبير يبدأ من 323 جنيهاً للكيلو.

- سعر كيلو اللوت، يبدأ من 198جنيهاً للكيلو.

- سجل سعر أسماك القاروص 208 جنيهاً للكيلو.

- سعر سمك موسى 102جنيه للكيلو.

- سعر سمك الدنيس 109جنيهات للكيلو.

- سعر سمك الحبار 174 جنيهاً للكيلو.

- سعر السردين 66 جنيهًا للكيلو.

- سعر الثعابين السمكية، يبدأ من 140 حتى 155 جنيهاً للكيلو.

- سجل سعر سمك الوقار 185 جنيهاً للكيلو.

- سعر السمك البربوني 87 جنيهاً للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم في محافظات الدلتا

وأوضح «كرم»، أن حركة تداولات كبيرة شهدتها أسواق الأسماك اليوم في محافظات الدلتا، خاصة في أسماك الدنيس والجمبري ذات الحجم المتوسط والبليمي والمبروك.