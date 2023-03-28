«الشباب المصري»: موائد فرحة رمضان تستهدف الأولى بالرعاية امتدادا لـ«كتف بكتف»

قالت رضوى جابر عضو مجلس الشباب المصري، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يضم أكبر مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والمؤثرة بالعمل التنموي، لافتة إلى أنّ التحالف يضم الآن أكثر من 34 مؤسسة، من بينهم رسالة وبهية وراعي مصر وصناع الخير وغيرهم.

موائد «فرحة رمضان» تكملة لفكرة «كتف بكتف»

وأضافت في حوار على قناة «النيل للأخبار»، أنّ توحيد الجهود داخل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم في خروج العمل بصورة أفضل، لافتة إلى أن موائد فرحة رمضان التي أطلقها التحالف الوطني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وهي تكملة لفكرة «كتف بكتف»، التي تم من خلالها توفير الكراتين المزودة بالمواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.

توزيع 4.5 مليون كرتونة في مبادرة «كتف بكتف»

وأشارت عضو مجلس الشباب المصري، إلى أنّ عدد الكراتين التي تم توزيعها وصل إلى 4.5 مليون كرتونة، موضحة أن مبادرة كتف بكتف وموائد فرحة رمضان، تستهدف إدخال السرور على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.