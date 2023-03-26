محافظ القليوبية يتابع التسهيلات المقدمة لموائد «فرحة رمضان»

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالعمل المتواصل لدعم جهود العمل الأهلي في مجال دعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مناحي حياتهم ، خاصة في شهر رمضان الكريم مؤكداً توفير كافة التسهيلات للمبادرات المجتمعية التي تستهدف رفع العبء عن المواطن البسيط لا سيما في ظل تداعيات الأزمات العالمية الراهنة.

إطلاق موائد فرحة رمضان

جاء ذلك خلال استعراض تقرير العمل الأهلي ومستجدات تنفيذ مبادرة إطلاق موائد "فرحة رمضان" والتي تستهدف مليون وجبة على مدار الشهر الفضيل بواقع 1800 وجبة يومياً بالمحافظة ، بجانب إقامة فعاليات توعية - حفل سامر - مسابقات ذات هدايا قيمة بالمائدة الرئيسية بمركز شباب طنط الجزيرة وقرية الرجالات التابعين لمركز ومدينة طوخ، ذلك في إطار البرتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية تحت رعاية القيادة السياسية.

مؤسسات المجتمع المدني

جاء في التقرير، أنه يتواصل تنظيم تلك الموائد على مستوى المحافظة بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

كما يجرى المتابعة المستمرة لدعم هذه الجهود المجتمعية الخاصة بموائد الإفطار من خلال الوحدات المحلية ، ويتم توفير كافة التسهيلات اللازمة لتوفير سبل الراحة والتيسيرات على المواطنين.