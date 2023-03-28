تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خلال طقس الأيام المقبلة وحتى بداية الأسبوع المقبل، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 18 و25 درجة على جميع أنحاء الجمهورية، وتزيد بقيم 2-3 درجات على محافظات جنوب البلاد، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من مدن القناة وخليج السويس والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية والشرقية، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 20 و24 كيلومترا في الساعة.

أمطار على المحافظات

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، يشهد طقس المحافظات بداية من الغد وحتى نهاية الأسبوع الجاري، سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ووجود نشاط للرياح على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة حتى السبت المقبل

وعن درجات الحرارة المتوقعة بدءا من غدا السبت وحتى السبت المقبل، جاءت كما يلي.

درجات الحرارة الأربعاء 29 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 25 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس 29 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.

درجات الحرارة الجمعة 30 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

درجات الحرارة السبت 31 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.