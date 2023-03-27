خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. أمطار ورياح

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار التحسن في درجات الحرارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، نظرًا لتعرض البلاد لتأثير امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، يقابله منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على استقرار درجات الحرارة، مع تكون السحب المتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والسواحل الغربية للبلاد تصاحبها أمطار خفيفة ومتوسطة نهاية الأسبوع الجاري، ولا تؤثر على سير الحياة اليوم.

ظواهر جوية في طقس الأيام المقبلة

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى تعرض البلاد لنشاط رياح شمالية غربية وشرقية أحيانا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 20 و24 كيلومترا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة،خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وحتى نهاية الأسبوع الجاري فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 28 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 29 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 25 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس 29 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.