حالة الطقس غدا الثلاثاء 28-3-2023.. شبورة ورياح وحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس، غدًا الثلاثاء 28-3-2023، على جميع أنحاء البلاد، بقيم تتراوح بين 3-6 درجات، بسبب تاثير امتداد منخفض جوي حار قادم من المناطق الصحراوية على سطح الأرض، يعمل على ارتفاع الحرارة.

ويسود طقس مائل للحرارة، خلال ساعات النهار، على السواحل الشرقية والغربية للبلاد، وشمال وجنوب الوجه البحري، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى وشمال الصعيد، في حين يسود طقس حار على محافظات ومدن جنوب الصعيد.

طقس حار على القاهرة الكبري والسواحل

وأضافت الأرصاد، في بيان صادر عنها، وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل ومحافظات شمال الصعيد والطرق الصحراوية، مع وجود نشاط خفيف للرياح على السواحل الغربية للبلاد، وذلك فى حالة الطقس غدا الثلاثاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا 28-3-2023 على مدن الجمهورية، وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 26 - 15

العاصمة الإدارية 26 - 14

أكتوبر 27 - 14

بنها 26 - 15

دمنهور 26 - 13

وادي النطرون 27 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 26 - 14

طنطا 25 - 13

دمياط 26 - 14

بورسعيد 24 - 14

الإسماعيلية 28 - 14

السويس 27 - 13

- العريش 26 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 26 - 13

- نخل 25 - 07

- كاترين 19 - 04

- الطور 27 - 17

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 27 - 15

- الإسكندرية 24 - 13

- العلمين الجديدة 24 - 14

- مطروح 23 - 14

- السلوم 23 - 12

- سيوة 20 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 29 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 28 - 16

- شلاتين 28 - 17

- حلايب 25 - 16

- أبو رماد 26 - 16

- رأس حدربة 25 - 17

- الفيوم 27 - 12

- بني سويف 28 - 12

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 31 - 15

- الأقصر 29 - 15

- أسوان 31 - 16

- الوادي الجديد 31 - 12

- أبو سمبل 30 - 14