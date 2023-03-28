ارتفاع درجة الحرارة بالإسماعيلية اليوم.. وطبيب يحذر من التعرض لأشعة الشمس

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة نهارا، مقارنة بالأيام الماضية، مع نشاط واضح للرياح وسقوط الأمطار على المدينة.

وسجلت محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28 درجة للعظمى بارتفاع 7 درجات عن بداية الأسبوع الجاري، فيما سجلت درجة الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية.

ارتفاع مؤقت في الحرارة وشبورة في المحافظات

وقال بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب الصعيد.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية للأرصاد الجوية، أن حركة الرياح تنشط على فترات متقطعة من السواحل الشمالية الغربية، فيما تظهر الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

طبيب يحذر من أشعة الشمس في نهار رمضان

وحذر الدكتور محمد عبد الغني، أخصائي التغذية، من التعرض بشكل مباشر ولمدة طويلة لأشعة الشمس في نهار رمضان لتجنب الإصابة بضربات الشمس، خاصة مع فقدان الجسم للسوائل المطلوبة له.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجسم يتعرض إلى الإصابة بالجفاف في نهار رمضان مع أشعة الشمس، خاصة مع عدم الاهتمام بشرب المياه في الفترة ما بين الإفطار والسحور، وهو ما يعرض الجسم لارتفاع الحرارة والإصابة بضربات الشمس.

وناشد «عبد الغني»، المواطنين بالاهتمام بالتغذية السليمة وتناول الخضروات والفاكهة بشكل كبير في الفترة ما بين الإفطار والسحور والاهتمام بشرب المياه بشكل متواصل لتعويض السوائل المفقودة طوال اليوم.