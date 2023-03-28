«الأرصاد»: ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على كل الأنحاء

أكّدت هيئة الأرصاد الجوية، وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على كل الأنحاء، نظرًا لتعرض البلاد لتأثير منخفض جوي حار قادم من الصحراء الغربية اليوم، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وطقس حار على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أنَّ الظواهر الجوية في حالة الطقس اليوم، تشمل وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «الإسكندرية، ومطروح، والسلوم، وسيدي عبدالرحمن، وسيدى براني، والضبعة»، وذلك على فترات متقطعة، إضافة إلى استمرار تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 26 - 15

العاصمة الإدارية 26 - 14

- أكتوبر 27 - 14

- بنها 26 - 15

- دمنهور 26 - 13

- وادي النطرون 27 - 14

- كفر الشيخ 25 - 14

- المنصورة 26 - 13

- الزقازيق 27 - 13

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 25 - 13

- دمياط 26 - 14

- بورسعيد 24 - 14

- الإسماعيلية 28 - 14

- السويس 27 - 13

- العريش 26 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 26 - 13

- نخل 25 - 07

- كاترين 19 - 04

- الطور 27 - 17

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 27 - 15

- الإسكندرية 24 - 13

- العلمين الجديدة 24 - 14

- مطروح 23 - 14

- السلوم 23 - 12

- سيوة 20 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 29 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 28 - 16

- شلاتين 28 - 17

- حلايب 25 - 16

- أبو رماد 26 - 16

- رأس حدربة 25 - 17

- الفيوم 27 - 12

- بني سويف 28 - 12

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 31 - 15

- الأقصر 29 - 15

- أسوان 31 - 16

- الوادي الجديد 31 - 12

- أبو سمبل 30 - 14.