«الأرصاد» تعلن طقس الـ72 المقبلة.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ72 ساعة المقبلة بدًءً من غدًا الثلاثاء الموافق 28 مارس وحتى الجمعة الموافق 31 مارس، مؤكدة وجود ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

طقس الثلاثاء 28 مارس

تشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء والخميس

يشهد طقس يوم الأربعاء سقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الجمعة

يشهد طقس الجمعة المقبلة نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 28 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

درجات الحرارة الأربعاء 29 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس 29 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.