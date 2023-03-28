أصدرت هيئة المساحة المصرية، إمساكية رمضان 2023، لتعلن عبرها موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام شهر رمضان المبارك، وكذلك تحديد مواقيت الصلاة كاملة للفروض الخمسة طوال شهر رمضان بمختلف مدن ومراكز أسوان وليس اليوم فقط.

موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ويأتي موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك بمحافظة أسوان، في تمام الساعة 6:05 مساء، ويشمل التوقيت المدن التابعة لمحافظة أسوان، ومنها مدن إدفو ومدينة أبو سمبل ومدينة كوم أمبو ودراو ونصر النوبة.

ويشهد شهر رمضان، استعدادات الكثيرين للسهرات الرمضانية والطقوس الروحانية للشهر الكريم بموعد الإفطار، ومنها استعداد المسلمين لأداء صلاة العشاء ثم التراويح، وتبادل الزيارات ودورات كرة القدم الرمضانية، والأمسيات الثقافية والدينية والشعرية التي تحرص عليها وزارتا الأوقاف والثقافة بالشهر الكريم.