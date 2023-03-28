«التعليم» تكشف تفاصيل تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين 2023

أرسلت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنّه في إطار حرص الإدارة العامة للشؤون الوظيفية للمعلمين على تنظيم العمل وتوحيده في أعمال الإدارة العامة للتنسيق (عام) - فني - خدمات على مستوى الجمهورية والتيسير عليكم، يوجد نموذج اكسل لتغيير المسمى الوظيفي لأعضاء هيئة التعليم الذين يرغبون في تغيير المسمى الوظيفي.

ضوابط تغيير المسمى الوظيفي

وحددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط تغيير المسمى الوظيفي لأعضاء هيئة التعليم الذين يرغبون في تغيير المسمى الوظيفي، كما يلي.

- تنسيق التعليم العام من مادة لمادة - من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية، ومن المرحلة الإعدادية إلى الثانوية العام لمادتي العلوم والدراسات فقط للعام 2023-2024.

- تنسيق التعليم الفني «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي».

تنسيق الخدمات «الأخصائيين».

آخر موعد لمراجعة بيانات المتقدمين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ هذه الإجراءات حرصا على دقة البيانات، حتى يتسنى لنا سرعة الانتهاء من مراجعة بيانات المتقدمين وذلك لأهمية البيانات ودقتها، على أن يتم موافاة الوزارة بملف الأكسيل في موعد غايته 2023/5/30.