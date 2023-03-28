آخر موعد للتقديم في وظائف المدارس اليابانية بمصر 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ آخر موعد للتقديم في وظائف المدارس اليابانية في مصر 2023 يوم 31 مارس 2023، وذلك بعد فتح باب التقديم يوم 16 مارس ولمدة 15 يوما إلكترونيا عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية.

وظائف المدارس اليابانية في مصر 2023 المتاح التقديم لها

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، وظائف المدارس اليابانية في مصر 2023 المتاح التقديم لها «مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم رياض أطفال، ومعلم (Math) ابتدائي، ومعلم (Science) ابتدائي، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم دراسات اجتماعية، ومعلم تربية بدنية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأمين مكتبة، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT إضافة إلى دعم فني».

شروط التقديم في وظائف المدارس اليابانية في مصر 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم في وظائف المدارس اليابانية في مصر 2023، كما يلي.

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عالٍ، إضافة إلى دبلوم تربوي لغير خريجي كلية التربية وتخصصات اللغة الإنجليزية وMath & Science لابد من اتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

- أن يكون لدى المتقدم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبتة في مجال التدريس أو مجال الإدارة المدرسية بإحدى المدارس الحكومية بموجب صحيفة أحوال إلكترونية حديثة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية التي يعمل بها على أن تكون الخبرة في مرحلتى رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية فقط أو الإدارة المدرسية وأن يتقن اللغة الإنجليزية.

- أن يكون لدى المتقدم من خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبته في مجال التدريس للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائى بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة بموجب شهادة خبرة معتمدة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية المصدرة لهذه الشهادة وأن يكون متقناً للغة الإنجليزية.

- للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبته في مجال الإدارة المدرسية وأن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية وسوف تكون المقابلة الشخصية لهم باللغة الإنجليزية.