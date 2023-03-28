مصرع طالب على يد آخر في مشاجرة بكفر الشيخ

شهدت مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مصرع طالب في الصف الثالث الثانوي، عقب تعدي طالب آخر عليه أثناء تواجدهما بمنطقة سكنهما، إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها الثاني سكينا، محدثًا الإصابات التى تسببت في وفاة الطالب.

طالب يعتدي على آخر

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور قسم شرطة بيلا، يفيد ورود إشارة من نقطة شرطة مستشفي بيلا المركزي، بوصول الطالب «أ.خ.أ.ا»، 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، ومقيم ببندر بيلا، مصاب بجرح شبه نافذ بالظهر من الجانب الأيمن.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة بيلا، للمستشفي للفحص، وبسؤال الطالب المصاب، اتهم المدعو «ا.ا.م.س.ع»، 16 عام، طالب ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته أثناء تواجدهم بالمنطقة السكنية محل سكنهما، إثر مشادة كلامية حدثت بينهم، وعقب تحرير المحضر بعدة أيام، استقبلت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، إشارة جديدة من نقطة شرطة مستشفي بيلا المركزي، تفيد بوفاة الطالب متأثرًا بإصابته.

ضبط المتهم

فيما تمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة بندر بيلا، من ضبط المتهم، الذي أقر ارتكابه للواقعة والتعدي علي الطالب، ليُجري ضبط السلاح المستخدم في الواقعة «سكين»، وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 962 لسنة 2023 جنح قسم شرطة بيلا، وجري العرض علي جهات التحقيق التى أمرت بتشريح جثمان الطالب لبيان سبب والوفاة، ودفنه بمعرفة أهليته عقب قيام أحد الأطباء الشرعيين بالتشريح، ليجري تشيع جثمان الطالب المتوفي في جنازة مهيبة بمدينة بيلا.