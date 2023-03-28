يفصل أهالي محافظة دمياط، ساعات قليلة عن موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الثلاثاء 28-3-2023، سادس أيام شهر رمضان المبارك، حيث يرتبط موعد الإفطار بعدة طقوس روحانية، منها صلاة التراويح وكثرة الطاعات وقراءة القرآن.

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الثلاثاء 28-3-2023

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الثلاثاء 28-3-2023، سادس أيام شهر رمضان المبارك يحدد بإمساكية شهر رمضان الصادرة عن هيئة المساحة المصرية، وتضم الإمساكية كل محافظات مصر والمدن التابعة لها.

موعد أذان المغرب في دمياط

وفقا لمواقيت الصلاة بإمساكية شهر رمضان المبارك لمحافظة دمياط لهذا العام، فإنّ موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الثلاثاء 28-3-2023 يحين الساعة 6:05 مساء، كما تضم إمساكية رمضان 2023 بجانب موعد أذان المغرب اليوم، مواقيت الصلاة كاملة.