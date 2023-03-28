يحرص الصائمون في محافظة المنيا، على معرفة موعد أذان المغرب في محافظة المنيا اليوم الثلاثاء 28-3-2023، سادس أيام شهر رمضان الكريم، للاستعداد لتحضير وجبة الإفطار وأداء الفرض في موعده.

موعد أذان المغرب في محافظة المنيا اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وتقدم «الوطن» لقرائها خدماتها خلال شهر رمضان الكريم، ومن بينها موعد أذان المغرب في محافظة المنيا اليوم الثلاثاء 28-3-2023، سادس أيام شهر رمضان الكريم، وذلك بحسب هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الثلاثاء 28-3-2023

موعد أذان المغرب في المنيا: 6:12 مساء.

موعد صلاة الظهر: 12:02 مساء.

موعد صلاة العصر: 3:32 مساء.

موعد صلاة العشاء: 7:29 مساء.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم الثلاثاء

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن عدد ساعات الصيام 14 ساعة و5 دقائق، وتنتهي مع أذان المغرب الساعة 6 و12 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء.

موعد الإفطار اليوم الثلاثاء في المنيا 28 مارس

ويكون موعد الإفطار اليوم الثلاثاء سادس أيام شهر رمضان الكريم في محافظة المنيا، مع بداية أذان المغرب الساعة 6:12 مساء، وذلك عقب 14:05 ساعة صيام متصلة.

وتتابع مديرية الأوقاف في محافظة المنيا، بشكل يومي، أعمال تطهير وتنظيف المساجد، ويتم التأكيد على تواجد الأئمة والعمال في الصلوات الخمس والتراويح.

وأكد الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزاره الأوقاف في محافظة المنيا، أن كافة المساجد تستقبل المصلين لأداء كل الفروض وصلاة التراويح، في جميع المراكز والقرى والمدن، ويتم التأكيد على الاهتمام بأعمال النظافة داخل المساجد وخارجها.