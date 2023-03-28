«حياة كريمة» توجه قافلة لحماية اجتماعية للأولى بالرعاية في منطقة عيون موسى

واصلت مؤسسة «حياة كريمة»، بالتعاون والتنسيق مع حي الجناين بمحافظة السويس، تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية بمنطقة عيون موسى، والاطلاع على مشاكل المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها من قبل الجهاز التنفيذي لحي الجناين برئاسة اللواء أحمد شاكر.

«حياة كريمة» تقدم مساعدات لأهالي منطقة عيون موسى في السويس

توجهت قافلة صناديق الحماية الاجتماعية، إلى مدينة عيون موسى بالبر الشرقي لقناه السويس، لتقديم مساعدات للفئات الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية، ولاقت القافلة ترحابا وفرحة من الأهالي.

حل فوري لمشاكل منطقة عيون موسى

وأعلن اللواء أحمد شاكر حي الجناين بمحافظة السويس، اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة وحل المشاكل التي كشف عنها سكان المنطقة، وأبرزها: المخبز وصيانة أعمدة الإنارة ودفع عربات الكسح للتعامل مع اليماه بالشوارع.