مواعيد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc الحلقة الـ7 رمضان 2023

ينتظر عدد كبير من المشاهدون مواعيد إعادة عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC، والمسلسل من بطولة الفنان محمد رمضان، وانتظار الأحداث المشوقة بعد عرض الحلقات السابقة، واستطاع المسلسل خلال أول حلقاته من العمل، جذب عدد كبير من الجمهور.

مواعيد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

ونستعرض في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له يوميا من السبت لـ الجمعة، تبدأ مواعيد إعادة مسلسل جعفر العمدة على DMC، وتعاد الإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 9:45 صباحًا، بعد عرضه الأول في تمام الساعة 10:15 مساءً، ويذاع على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6:15، ويعاد للمرة الأولى في 1:30 بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، منة فضالي، ومنذر رياحنة، ومي كساب، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، طارق النهري، أحمد داش، لمى كتكت، بيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جعفر العمدة التردد 12124

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.