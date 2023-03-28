مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5.. «محمد رمضان يصفع أحمد داش»

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، عبر شاشة قناة dmc، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة.

تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل جعفر العمدة

بدأت الحلقة 5 من مسلسل جعفر العمدة، بتطورات جديدة، حيث جاء شخص إلى محمد رمضان، وأخبره بأنّه وجد ابنه بعد اختطافه منذ 19 عاما، لكن يؤكد جعفر لثريا التي تجسد دورها الفنانة مي كساب، أنّ ابنهما توفي بعد شكه، وذلك بعد رؤيتها للشخص الذي يدعي أنّه ابنهما.

وأنهى محمد رمضان خلال الحلقة 5 من مسلسل جعفر العمدة، الإجراءات الجمركية لأحمد داش بواسطه معارفه، ما دفع الأخير إلى تقديم 20 ألف جنيه له مقابل فعله، وتسبب الموقف في إثارة غضب جعفر وصفعه على وجهه.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمي كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.