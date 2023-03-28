مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6.. محمد رمضان يحاول إيجاد نجله

يترقب قطاع كبير من الجمهور معرفة أحداث الحلقة الـ6 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، الذي يتمّ عرضه عبر قناة dmc، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، طوال شهر رمضان.

محمد رمضان يحاول إيجاد نجله

وينتظر عدد كبير من متابعي مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، معرفة تطوّر الأحداث وهو يحاول إيجاد نجله، والذي يجسد من خلاله شخصية «جعفر العمدة» المقيم بمنطقة السيدة زينب.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

وتعرض الحلقة الـ6 من مسلسل جعفر العمدة، في تمام الساعة الـ10:15 مساءً، عبر شبكة تليفزيون dmc يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، وتأتي مواعید عرض الحلقة الـ6 من مسلسل جعفر العمدة، يُعرض مرتين في الإعادة، وموعد الإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، وزينة ومي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وهالة صدقي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنذر رياحنة، طارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وتأليف وإخراج العمل محمد سامي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

وكانت كشفت قناة الـ dmc، القناة الناقلة لمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، وهو 12124، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.