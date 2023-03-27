ملخص الحلقة 5 من مسلسل جعفر العمدة.. محمد رمضان يكشف لشقيقه مفاجأة

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، عبر شاشة قناة dmc، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة، ويتطلع الجمهور لمعرفة ملخص الحلقة 5 من مسلسل جعفر العمدة.

ملخص الحلقة 5 من مسلسل جعفر العمدة

وشمل ملخص الحلقة 5 من مسلسل جعفر العمدة، أن محمد رمضان الأحداث إلى منزل جعفر العمدة، وهو يصارح شقيقه بأن نجله على قيد الحياة، وأنه كذب على الجميع وأقنعهم بوفاة نجله، ولكنه لم يهدأ حتى يعثر عليه، وتقوم هالة صدقي والدتهم بالتنبه على «سيد»، على عدم مصارحة أحد بحديث شقيقه.

ويقوم شقيق محمد رمضان، بمواجهة مي كساب بالحقيقة، وهي أنه ابنها على قيد الحياة، وقام جعفر بالتصديق على كلام شقيقه، وسط حالة من الحزن الكبير، وانهارت مي كساب من البكاء.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، ويُعرض عبر قناة DMC مرتين كإعادة، في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمي كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.