تفاصيل تدريس اللغة الإيطالية بداية من الصف الأول الإعدادي بالمدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريس اللغة الإيطالية بداية من الصف الأول الاعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025، كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي سيتمّ تدريسها «بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية والإيطالية».

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنَّه سيتمّ تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين في اللغة الإيطالية لتشجعهم للاستمرار في دراسة المادة، وإمداد المكتبات المدرسية بالكتب التعليمية، استعداداً لتدريس اللغة الإيطالية بالمدارس الحكومية 2024.

تفاصيل تدريس اللغة الإيطالية للصف الأول الإعدادي

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل تدريس اللغة الإيطالية بداية من الصف الأول الاعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 - 2025 وهي كالتالي:-

- تدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية بالمدارس الحكومية.

- تدريس مادة اللغة الإيطالية كلغة أجنبية ثانية.

- تدريس مادة اللغة الإيطالية بداية من الصف الأول الاعدادي في المدارس الحكومية.

منح دراسية لمعلمي اللغة الإيطالية

- تدريس اللغة الإيطالية إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية والإيطالية.

- تخصيص عدد من المنح الدراسية السنوية لمعلمي وموجهي اللغة الإيطالية للتدريب على أحدث طرق للتدريس بإيطاليا.

- إعداد مدربين للغة الإيطالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

- تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين في اللغة الإيطالية لتشجعهم للاستمرار في دراسة المادة.

- إمداد المكتبات المدرسية بالكتب التعليمية والمصادر المتنوعة المناسبة لأعمارهم والثقافة المصرية.

- تدريب المعلمين الذين يدرسون اللغة الإيطالية بمدارس «دون بسكو» DON BOSCO.