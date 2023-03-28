موعد حفل ياسين التهامي على المسرح المكشوف في الأوبرا ضمن ليالي رمضان

أعلنت دار الأوبرا المصرية موعد حفل عميد الإنشاد الديني ياسين التهامي المقرر إقامته على المسرح المكشوف ضمن ليالي رمضان 2023، موضحة شروط حضور الحفل وأسعار التذاكر وطريقة الحجز.

موعد حفل ياسين التهامي في الأوبرا

يقام حفل المنشد الكبير ياسين التهامي وفرقته يوم 13 أبريل 2023، على المسرح المكشوف بساحة دار الأوبر المصرية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

شروط حضور حفل ياسين التهامي

وذكرت دار الأوبرا أنَّ المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصرية هي: شباك تذاكر دار الأوبرا او الموقع الرسمي الخاص بها، لافتة إلى أنَّ دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك، منوهة إلى أن شروط حضور الحفل تأتي كالآتي:

- تفتح دار الأوبرا أبوابها من الثامنة والنصف مساء.

- الجلوس بأسبقية الحضور.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا (غير مسموح بارتداء الشورت).

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

أسعار تذاكر حفل ياسين التهامي

حددت دار الأوبرا سعرًا موحدًا 160 جنيهًا لتذكرة ياسين التهامي، مع إتاحة الفرصة لحجز عدد غير محدود من التذاكر.

ويأتي الحفل ضمن برنامج دار الأوبر المصرية الذي اعتمدته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مؤخرًا ضمن برنامج وزارة الثقافة في رمضان.