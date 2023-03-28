مواعيد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc الحلقة الـ7 رمضان 2023

ينتظر قطاع كبير من الجمهور عرض مسلسل عملة نادرة، ويتساءل البعض عن مواعيد إعادة عرض الحلقة السابعة لمسلسل عملة نادرة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي وتشويقي عن قضية الإرث ومنع السيدات منه والحصول على حقها فيه، والمسلسل من بطولة الفنانة نيللي كريم.

مواعيد إعادة عرض الحلقة السابعة من مسلسل عملة نادرة

وتأتي إعادة عرض الحلقة السابعة من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة الواحدة صباحًا على قناة cbc، وذلك بعد موعد عرضة الأساسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوميًا على قناة cbc.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وشهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة، وقوف نادرة أمام حماها الراحل، محاولة منها في الحفاظ على الميراث، ولكنه رفض حصولها عليه إلا في حال موافقتها على زوجها من ابنه الأكبر «مسعود» الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد، وبالفعل توافق نيللي على العرض، لكنها تضع خطة أخرى في بالها، وتوالت الأحداث المشوقة.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم، جاء أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وجومانا مراد، وندى موسى ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، وعلي الطيب، ومريم الخشت، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.