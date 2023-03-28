مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الثلاثاء 28-3-2023 يبحث عنها الصائمون في سوهاج، بشكل متواصل، تزامنا مع سادس أيام شهر رمضان الكريم، استعدادا لأداء الفروض الخمسة في مواعيدها.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

وجاءت مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الثلاثاء 28-3-2023، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، ووفقا لإمساكية شهر رمضان الكريم، كما يلي.

وقت الإمساك يأتي في تمام الساعة 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر يرفع في تمام الساعة 4:26 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد أذان الظهر يرفع في تمام الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر يرفع في تمام الساعة 3:27 عصرًا.

موعد أذان المغرب يرفع في تمام الساعة 6:8 دقيقة صباحًا.

موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:23 مساءً.

عدد ساعات الصوم اليوم الإثنين في سوهاج

وجاء عدد ساعات الصوم في محافظة سوهاج اليوم الثلاثاء 28-3-2023 لليوم السادس في شهر رمضان الكريم، 13 ساعة و43 دقيقة.

ووجّه وكيل وزارة أوقاف في سوهاج، مسؤولي الإدارات في المراكز، بأنّ شهر رمضان الكريم يحتاج إلى المزيد من الاستمرار في العمل والجهد، وتجهيز المساجد كافة لاستقبال ضيوف الله في المساجد بالشهر الكريم بوجه لائق لاستقبال المصلين.

وكانت أيضا قد أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، أنه تم تغطية جميع المركز من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا بمعارض أهلا رمضان، ومنافذ ثابته وسيارات متحركة، والتعاون مع كبرى الهيبرات.