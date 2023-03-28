تراجع أسعار الألبان والجبن اليوم في كفر الشيخ.. «البقري» بـ12 جنيها

سجلت أسعار الألبان والجبن اليوم في كفر الشيخ، تراجعاً في بعض المنتجات واستقراراً لأخرى، وفقا لحركة البيع والشراء داخل الأسواق والمتاجر في ربوع المحافظة، وذلك بسبب وفرة الكميات المعروضة بجميع أنواعها.

تراجع أسعار الألبان والجبن اليوم في كفر الشيخ

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم في كفر الشيخ سجلت تراجعا يعود بالنفع على قطاع كبير من المستهلكين في محافظة كفر الشيخ، إذ سجلت أسعارها التالي:

- كيلو اللبن الجاموس الطازج بين 14 حتى 15جنيهاً، بتراجع جنيه.

- كيلو اللبن البقري الطازج بين 12 حتى 14 جنيهاً، بتراجع جنيه.

- تراوح سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي بين 147 حتى 152 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

- كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي بين 138 حتى 145 جنيهاً، بتراجع 7 جنيهات.

- كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية تراوح بين 60 حتى 69 جنيهاً، بتراجع جنيهين.

- كيلو الجبنة القديمة بين 65 حتى 70 جنيهاً.

- كيلو «المش» بـ65 جنيهاً.

- كيلو «المورتة الفلاحي» بـ65 جنيهاً، بتراجع جنيهين.

أسعار الألبان والجبن اليوم في كفر الشيخ والمنتج

وأشار «حاتم»، إلى أن منتجات الألبان والجبن اليوم في كفر الشيخ شهدت وفرة كبيرة في المعروض منها، لأفتاً أن محافظة كفر الشيخ تمتلك ثروة حيوانية بإجمالي 265 ألف رأس ماشية وأغنام، وإنتاجية ألبان يومياة تقدر بنحو مليون و350 ألف كيلو.