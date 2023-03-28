موعد فصل الصيف 2023 في مصر.. باقي 11 أسبوعًا

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن التقلبات الجوية مستمرة طوال فصل الربيع، حيث نشهد ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، وتعرض البلاد لرياح مثيرة للرمال والأتربة، والشبورة المائية الكثيفة في الصباح وغيرها من الظواهر المناخية التي ستظل تؤثر على حالة الطقس، لحين حلول موعد فصل الصيف 2023 في مصر.

موعد فصل الصيف 2023 في مصر

أكدت الدكتور منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية لـ «الوطن»، إن الحديث عن موعد فصل الصيف مازال مبكرا، حيث أننا لم نبدأ فصل الربيع إلا منذ نحو أسبوع، وهو مستمر معنا لمدة 3 أشهر، لهذا يجب عدم تخفيف الملابس بسبب الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة تلك الفترة، حيث أن سرعان ما تنخفض الحرارة مرة أخرى.

وأشارت غانم في تصريح لـ«الوطن»، أنه وفقا للحسابات الفلكية فإن فصل الصيف يبدأ 21 يونيو المقبل، ويستمر لمدة ثلاث أشهر حتى 23 سبتمبر المقبل.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 26 - 15

العاصمة الإدارية 26 - 14

- أكتوبر 27 - 14

- بنها 26 - 15

- دمنهور 26 - 13

- وادي النطرون 27 - 14

- كفر الشيخ 25 - 14

- المنصورة 26 - 13

- الزقازيق 27 - 13

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 25 - 13

- دمياط 26 - 14

- بورسعيد 24 - 14

- الإسماعيلية 28 - 14

- السويس 27 - 13

- العريش 26 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 26 - 13

- نخل 25 - 07

- كاترين 19 - 04

- الطور 27 - 17

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 27 - 15

- الإسكندرية 24 - 13

- العلمين الجديدة 24 - 14

- مطروح 23 - 14

- السلوم 23 - 12

- سيوة 20 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 29 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 28 - 16

- شلاتين 28 - 17

- حلايب 25 - 16

- أبو رماد 26 - 16

- رأس حدربة 25 - 17

- الفيوم 27 - 12

- بني سويف 28 - 12

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 31 - 15

- الأقصر 29 - 15

- أسوان 31 - 16

- الوادي الجديد 31 - 12

- أبو سمبل 30 - 14.