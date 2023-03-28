حالة الطقس غدا الأربعاء 29-3-2023.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة

أكّدت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ الطقس غدًا الأربعاء 29-3-2023 سيكون مائلًا للدفء على مدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ووسط سيناء، والقاهرة الكبرى، وحار على جنوب الصعيد، مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشرقية والغربية.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد، في بيان صادر عنها، إلى أماكن سقوط الأمطار، إذ أنها ستشمل كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وستكون أمطارًا بين متوسطة وخفيفة ولن تؤثر على الحياة اليومية.

وأشارت الأرصاد، إلى تعرض القاهرة الكبرى وجميع أنحاء الجمهورية لنشاط رياح شمالية غربية بسرعات بين 18-25 كيلومترًا في الساعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء

أما درجات الحرارة المسجلة في حالة الطقس غدًا الأربعاء 29-3-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، فهي كما يلي:

- القاهرة 22 - 15

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 22 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 22 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 14

- السويس 23 - 13

- العريش 21 - 13

- رفح 20 - 13

- رأس سدر 25 - 13

- نخل 23 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 26 - 17

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 22 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 20 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 29 - 16

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 26 - 16

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 25 - 17

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 25 - 12

- المنيا 26 - 11

- أسيوط 27 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 32 - 15

- الأقصر 33 - 15

- أسوان 33 - 16

- الوادي الجديد 32 - 12

- أبو سمبل 33 - 14.