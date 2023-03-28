«الأرصاد» تحذّر من تخفيف الملابس: لا تنخدعوا بالطقس.. التقلبات الحادة قادمة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة بنحو 4 درجات مئوية بدءا من صباح الغد حتى الجمعة المقبل، على أنحاء الجمهورية كافة، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 22 درجة مئوية، واليوم الثلاثاء فقط هو من يشهد ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى في القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.

الأرصاد تحذّر المواطنين من التقلبات الجوية

وحذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، من التقلبات الجوية التي تحدث خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنّ اليوم الثلاثاء شهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى في القاهرة الكبرى 26 مئوية، وفي الأقصر وأسوان 32 مئوية، موضحة أنّه سيكون هناك انخفاض حاد بدرجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة، وتحديدا بدءا من صباح غد الأربعاء، حتى الجمعة المقبل.

تحذير من تخفيف الملابس

وطالبت غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر «تلفزيون الوطن»، المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، قائلة: «ارتفاع درجات الحرارة مؤقت.. وهناك انخفاض حاد بدرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة وفرص سقوط الأمطار بشكل خفيف».