رفع مياه الأمطار من شوارع حي فيصل بالسويس

أجرى حي فيصل بمحافظة السويس، عمليات رفع مياه الأمطار بجميع المناطق الواقعة بنطاق الحي تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، تحت إشراف رئيس الحي ومشاركة الإدارات المعنية.

جرى إجراء عملية رفع المياه الناتجة عن سقوط الأمطار والتي تجمعت بعدد من المناطق بنطاق الحي نتيجة هطول الأمطار على محافظة السويس خلال الساعات الماضية، وقد تابع اللواء عمرو أحمد البغدادي رئيس الحي عملية شفط المياه على أرض الواقع.

وفى سياق آخر تابع اللواء عمرو البغدادي رئيس حي فيصل، في محافظة السويس بمشاركة إدارتي الحدائق والنظافة، باستمرار الحملة المكبرة في شارع الجامعه ومستقبل 1و2 لرفع أي تجمعات ومنع إلقاء القمامة في المناطق الغير مخصصة لها.

وانتقلت الحملة وواصلت عملها في مناطق الإيواء والعرايس والأمل وتعاونيات الشركة العربية مع استمرار متابعة أعمال النظافة والتجميل.

وقد شنت رئاسة حي فيصل تحت إشراف السكرتير العام المساعد ورئيس الحي وفي وجود الإدارة الهندسية والإشغالات حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة 24 أكتوبر والمميز ومحلات أكتوبر ميدان الإسعاف.

كما أكد رئيس الحة فى بيان على استكمال تضافر الجهود في نطاق الحي للقضاء على الإشغالات والمخالفات.