محافظ القاهرة: افتتاح منافذ جديدة للسلع الأساسية بتخفيضات 30%

أكّد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنَّه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين في كل أحيائها خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع عدة جهات من بينها التموين والغرفة التجارية والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة.

منافذ جديدة للسلع

وأشار محافظ القاهرة إلى أنَّ المحافظة افتتحت عدة منافذ جديدة بميدان أبو الريش والمسلة والمطرية والتبة بمدينة نصر ومدينة الأمل -الهجانة سابقًا والألف مسكن وجسر السويس ومدينة الشروق والمنطقة الصناعية ضمن جهودها لنشر منافذ جديدة بكل أحياء العاصمة.

إجراء ضد المخالفين

وأكّد «عبدالعال» وجود متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية بالمحافظة لكافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكّد من جودة السلع وعدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كل لإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

حملات للتأكّد من سلامة السلع

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود حملات رقابة دورية مكثفة على المنافذ من الطب البيطري والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات مؤكدًا أن أية مخالفة تتعلق بصحة المواطنين تواجه بإجراء قانوني رادع.

وأكّد محافظ القاهرة توافر كل السلع الأساسية بالمنافذ خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات، مشيرًا إلى أنَّ منافذ «أهلا رمضان» التي أقامتها المحافظة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بنسب تصل من 25 إلى 30%.

يُذكر أنَّ العاصمة بها أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك من بينها أكثر من 130 منفذًا جديدًا تمّ إقامتها بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية في كل الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، وأكثر من 270 منفذًا تمت إقامتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.