اشتباك بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على بناء خزان للري الزراعي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، باشتباك الشرطة في غرب فرنسا، اليوم السبت، مع محتجين معارضين لبناء خزان مياه كبير للري الزراعي، وتجمع آلاف المحتجين في الموقع المخطط لإقامة الخزان به في منطقة سانت سولين الريفية.

حظر التجمعات في سانت سولين

ونظم المعارضون مسيرة، اليوم السبت، في تحدٍ لحظر التجمعات في سانت سولين، وقالت إيمانويل دوبي، حاكمة المنطقة، إنه من المتوقع وجود نحو ألف فرد متشدد بين المحتجين الذين يُعتقد أن عددهم لا يقل عن ستة آلاف.

الألعاب النارية

وأطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع لصد بعض المحتجين الذين أطلقوا الألعاب النارية ومقذوفات أخرى في أثناء اجتيازهم لحقول للاقتراب من منطقة بناء الخزان المحاطة بسياج، وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتعال النيران في مركبتين للشرطة على الأقل.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إن الحكومة نشرت أكثر من ثلاثة آلاف شرطي لمواجهة الاحتجاج، وأدى أسوأ جفاف في فرنسا في الصيف الماضي إلى زيادة حدة الجدل حول الموارد المائية في أكبر قطاع زراعي في الاتحاد الأوروبي.

ويقول المؤيدون إن الخزانات الصناعية هي وسيلة لاستخدام المياه بكفاءة عند الحاجة، بينما يجادل المعارضون بأنها كبيرة الحجم وتصب في صالح المزارع الكبيرة.