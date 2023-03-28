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«البنك الدولي»: تباطؤ النمو العالمي بنسبة 2.2% بحلول 2030

كتب:

منى صلاح
01:29 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
البنك الدولي- ارشيفية

البنك الدولي- ارشيفية

توقع البنك الدولي، تباطأت معدلات النمو العالمية بنسبة 2.2% بحلول عام 2030، وفقا لتقرير حديث صادر عن المؤسسة الدولية.

وأفاد التقرير أنَّ تراجع النمو العالمي سيشمل اقتصادات الدول الأكثر تقدما وكذلك الاقتصادات النامية والناشئة.

واستند البنك الدولى في توقعاته، إلى التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتأثيرها على الشرائح التعليمية الأساسية خاصةً تعليم الأطفال والمراهقين، وكذلك على الاقتصاد على المدى الطويل.

دور التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا

كما أشار إلى دور التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا واضطرابات التعامل التجاري الدولي.

وتوقع التقرير الحديث الصادر عن البنك الدولي، تسجيل الاقتصادات النامية انخفاض حاد في معدلات النمو بنفس القدر من 6% سنويا بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنويا خلال السنوات الستة المقبلة.

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منى صلاح
بقلم منى صلاح

مسؤول ملف البنوك بجريدة الوطن، وحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية.