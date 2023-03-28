«التعليم» تحدد ضوابط اختيار المعلمين بالمدارس اليابانية في مصر 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة للتقديم في وظائف المعلمين والمديرين بالمدارس المصرية اليابانية في مصر 2023، مشيرا إلى أنّ التقديم إلكترونيا دون أي تدخل بشرى ويعتمد على ما قام المتقدم بإدخاله من بيانات، ومتاح لكل متقدم فرصة واحدة للتقدم على المنصة ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى بعد الخروج من المنصة.

وظائف المدارس اليابانية في مصر 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، وضع معايير لاختيار المديرين والمعلمين بوظائف المدارس اليابانية في مصر 2023، مشيرا إلى أنّه عملية التقدم والاختيار ستكون إلكترونية عن طريق قيام المتقدم بملء استمارة إلكترونية وتحميل الوثائق المطلوبة والإجابة عن عدد من الأسئلة المتنوعة التي تعكس مهنية وكفاءة المتقدم، وكذلك لابد من أن يكون لدى المتقدم لهذه الوظائف مهارات التحدث والكتابة للغة الإنجليزية وسيتم اختبار قدرات المتقدمين عليها.

مقابلات شخصية للمتقدمين بوظائف المدارس اليابانية

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه سيتم عمل مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح، وتتولى اللجنة إجراء مقابلة شخصية لكل متقدم لكل وظيفة لتقييم «مهارات التواصل مهارات العرض والتقديم، ومهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات، ومهارات القيادة المهارات المتعلقة بمجال التخصص المظهر العام».

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه لا يتم النظر إلى أي خبرات خارج مجال التعليم والعمل في المدارس، نظرا لخصوصية العمل في المدارس بخبرات تعليمية مرتبطة بالعمل في المدارس والتعامل مع الطلاب ومع المعلمين والتعامل مع الأطفال، إضافة إلى أنّ من يعمل في المدارس المصرية اليابانية يجب أن تكون له خبرة في التعامل مع أطفال في سن صغير لأن أكبر طفل بالمدارس سيكون في الصف السادس الابتدائي.