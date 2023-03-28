سعر الدولار الیوم الثلاثاء 28-3-2023 بالبنوك المصریة في ختام التعاملات

شهد سعر الدولار الیوم الثلاثاء 28-3-2023 في البنوك المصریة، استقرارا في ختام تعاملات اليوم، وسجل سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، والبيع بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه، والأقل سعر في الشراء 3 بنوك حكوميين هم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية، والأعلى مصرف أبو ظبي الإسلامي.

والأقل في البيع لسعر الدولار الیوم الثلاثاء 28-3-2023 في البنوك المصریة، هم بنك التنمية الصناعية وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، والأعلى البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزى المصري

وسعر الدولار فى البنك المركزي المصري الشراء 30.84 جنيه والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وعن سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك مصر يكون الشراء 30.75 جنيه والبيع 30.85 جنيه، مثل أسعار البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وسعر الدولار في بنك القاھرة الشراء 33.85 جنيه والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وعن سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، الشراء 30.90 جنيه والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 30.85 جنيه والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندریة

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندریة، بالنسبة للشراء إلى 30.85 جنيه والبيع 30.95 جنيه.