سعر الدولار اليوم الإثنين 27-3-2023 «مستقر» مع نهاية تعاملات البنوك

أغلقت البنوك المصرية أبوابها، وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين 27-3-2023 حالة من الاستقرار في نهاية التعاملات التي تنتهي بشكل مبكر عن باقي أيام السنة، بعد قرار البنك المركزي المصري خفض ساعات العمل في القطاع المصرفي خلال شهر رمضان المعظم.

سعر الدولار اليوم

جاء سعر الدولار اليوم عند افتتاح التعاملات بالبنوك المصرية غير مخالفاً لسعر الإقفال، في ظل هدوء الطلب على الدولار، ووقع سعر الدولار اليوم بالبنوك، في النطاق السعري 30.75 و30.90 جنيه للشراء، في حين جاء سعر الدولار اليوم للبيع بنطاق مستوى 30.85 و30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم، في البنك الأهلي المصري، الأقل من حيث الشراء والبيع، عند 30.75 جنيه للأول، و73.85 للثاني، وجاء سعر الدولار في بنك مصر وبنك التنمية الصناعية مساوياً للسعر في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

احتفظ مصرف أبوظبي الإسلامي بلقب الأعلى شراءً وبيعاً، وسجل سعر الدولار اليوم لديه 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، ويأتي ميد بنك في المرتبة الثانية من حيث أعلى البنوك في سعر الدولار شراءً وبيعاً، حيث سجل 30.88 للشراء فيما جاء سعر الدولار للبيع عند 30.95.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدولار اليوم الإثنين في أغلب بنوك القطاع الخاص المصري، بين 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، ومن ذلك بنوك: «الكويت الوطني، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية».

سعر الدولار اليوم الإثنين في المصرف المتحد

حل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد في مرتبة متوسطة من حيث الشراء البيع، وسجل 30.85 جنيه للأول و30.95 للثاني، فيما جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري، أعلى من المستويات السابقة، ليحتفظ بـ 30.96 جنيه للبيع و30.84 جنيه للشراء، أما سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني، ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص فجاء 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.

مؤشر الدولار عالمياً

عالمياً، استقر مؤشر الدولار اليوم الإثنين عند مستوى 103 نقطة، وهو أدنى مستوى للسعر أمام سلة العملات منذ 3 فبراير الماضي، متراجعاً من 105 نقطة سجلها مؤشر الدولار في 8 مارس الجاري.