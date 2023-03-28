سعر الدولار الیوم الثلاثاء 28 -3-2023 في البنوك المصریة.. استقرار كبير

شهد سعر الدولار الیوم الثلاثاء 28 -3-2023 في البنوك المصریة استقرارًا كبيرًا، وبلغ متوسط سعر الصرف في حدود الـ30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وسط ترقب لاجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري المقرر عقدها مساء الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الودائع والمدخرات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبحسب ما تمّ إعلانه فإن سعر الدولار في البنك المركزي المصري فإن متوسط سعر الصرف بلغ حوالي 20.83 جنيه للشراء و30.39 جنيه للبيع، وهو السعر الاسترشاد لكل البنوك العالمة في السوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وبلغ سعر الدولار الیوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في البنكنوت في كل فرع البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

وبحسب ما أعلنه بنك مصر فإن سعر الدولار الیوم، سجل 30.75 جنيه للشراء، أما عملية البيع فإن سعر الدولار سجل حوالى 30.85 جنيه تقريبًا، وهو نفس السعر في البنك الأهلي تقريبًا.

سعر الدولار في بنك القاھرة

ووفقًا لما قاله تمّ إعلانه، فإن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 -3-2023 في بنك القاهرة بلغ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامي

وأعلن بنك أبو ظبى الإسلامي سعر الدولار في تعاملات الصباح، وسجل سعر البيع 30.95 جنيه، أما سعر الشراء فبلغ 30.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، فإن السعر سجل حوالى 30.95 لسعر البيع اما سعر الشراء فبلغ حوالى 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وأخيرًا، سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال تعاملات الصباح 30.85 جنيه للشراء، أما سعر البيع ارتفع بنسبة 5 قروش ليسجل 30.90 جنيه.