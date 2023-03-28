سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في البنوك.. بـ30.85 جنيه بالأهلي

تبدأ تعاملات البنوك المصرية خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-3-2023 حالة من الاستقرار منذ نهاية التعاملات أمس، التي تنتهي بشكل مبكر عن باقي أيام السنة، نظرا لمواعيد العمل في البنوك خلال شهر رمضان.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

خلال افتتاح التعاملات بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء، تستقر أسعار الدولار في البنوك، نظرا لإغلاق التعاملات أمس على استقرار، وذلك في ظل هدوء الطلب على الدولار، ووقع سعر الدولار اليوم بالبنوك، في النطاق السعري 30.75 و30.90 جنيه للشراء، في حين جاء سعر الدولار اليوم للبيع بنطاق مستوى 30.85 و30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، الأقل سعرا من حيث الشراء والبيع، حيث يحافظ على استقراره، ليسجل سعر الشراء 30.75 جنيه، وسجل سعر البيع 30.85 جنيه، مواصلا بذلك حالة الهدوء التي يتسم بها سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية.