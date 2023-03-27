إعلان نتائج مسابقة الطلاب المثاليين في جامعة المنيا «أسماء»

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، ختام فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة العشرين للعام الجامعي 2022/2023، والتي فاز فيها الطالب زياد ناصر محمد والطالبة نهال نبيل أحمد بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، خلال المنافسات التي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات على مدار 3 أشهر داخل الكليات وعلى مستوى الجامعة، لتشمل المنافسات الأخيرة مقابلات شخصية واختبارات تحريرية للطلاب المرشحين من جميع الكليات المشاركة.

كلية الألسن تحتل المركز الثاني

واحتل المركز الثاني والثالث في منافسات جامعة المنيا، الطالب محمد عاطف سيد بالفرقة الثالثة كلية الألسن، وساهر أحمد عبد الحكيم بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك حقق المركزين الثاني والثالث في منافسات الفتيات كل من الطالبة أمل محمد شفيق بالفرقة الخامسة بطب الأسنان، ومارولينا ملاك طلعت بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات.

لجنة تحكيم تضم كبار الأساتذة

وضمت لجنة تحكيم فعاليات المسابقة كلا من أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ونائب رئيس الجامعة الأسبق، عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات، محمد نجيب قناوي الأستاذ بكلية الزراعة، وبإشراف من وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، ورندة علي الأخصائية بالإدارة.

وشارك في فعاليات المسابقة أكثر من 300 طالب وطالبة على مستوى الكليات، وعقدت على مرحلتين، وتضمنت المرحلة الأولى اختبارا تحريريا في المعلومات العامة واللغة الإنجليزية، والمرحلة الثانية مقابلة شخصية وعرض تقديمي عن السيرة الذاتية للمشاركين بالمناقشة.

كما شملت المناقشات انتقاء أفضل العناصر الطلابية في الخدمات الاجتماعية التي سبق لهم تقديمها، وقياس قدرات المتنافسين على المناقشة والحوار باللغة الانجليزية، ومهارات الحاسب الآلي والتكنولوجيا، وتفوقهم الدراسي والعلمي، واجتياز دورات في التنمية البشرية، والمشاركة في الأنشطة الطلابية على مستوى الكلية والجامعة والجامعات المصرية.