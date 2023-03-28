يهتم الصائمون في المنيا بمعرفة مواقيت الصلاة في محافظة المنيا اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام شهر رمضان الكريم، لأداء الفروض في مواعيدها خاصة خلال الشهر المبارك الذي يحرص فيه الجميع على الإكثار من الطاعة والتقرب إلى الله.

كما يحرص أهالي محافظة المنيا بشمال الصعيد، على معرفة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، لأداء الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في مواعيدها.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وتقدم «الوطن» لأهالي محافظة المنيا خلال شهر رمضان، خدمة مواقيت الصلاة في محافظة المنيا اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان، بحسب هيئة المساحة المصرية وهي كالآتي:

الفجر: 4:27 صباحا.

الظهر: 12:02 مساء.

العصر: 3:32 مساء.

المغرب: 6:12 مساء.

العشاء: 7:29 مساء.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 28 مارس، الموافق 6 رمضان، في تمام الساعة 4:27 صباحا.

موعد أذان الظهر في المنيا اليوم الثلاثاء

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الظهر في المنيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 12:02 مساء.

موعد أذان العصر في المنيا اليوم الثلاثاء

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان العصر في المنيا اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 3:32 مساء.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:12 مساء.

موعد أذان العشاء في المنيا اليوم الثلاثاء

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان العشاء في المنيا اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 7:29 مساء.