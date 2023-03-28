بدء الدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في الأقصر 1 أبريل

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بدء أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحا أن التقديم للمرحلة الثانية تبدأ في شهر أبريل المقبل حتى نهاية شهر مايو 2023.

التعامل مع قضايا المناخ

وأكد محافظ الأقصر، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة في التعامل مع قضايا المناخ، من خلال تقديم مشروعات تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية، لمواجهة تحديات التغير المناخي.

ولفت المحافظ إلى أن تصنيف المشروعات المشاركة بالمبادرة يشمل 6 فئات متنوعة، ما بين مشروعات كبيرة الحجم، ومشروعات متوسطة، ومشروعات محلية صغيرة، ومشروعات خاصة، ومرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلا عن المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.

نجاح الدورة الأولى

وثمّن محافظ الأقصر النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المبادرة، مشيدا بالمساهمات الفاعلة لأبناء الأقصر الذين قدموا مشروعات رائدة لخدمة المجتمع بيئيا.

يذكر أن المبادرة الوطنية أطلقت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، ويشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوزارات والمحافظات والجهات المعنية، من خلال لجنة تحكيم وطنية برئاسة الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ، ولجنة تنظيمية وطنية برئاسة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة.